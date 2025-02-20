СК опроверг начало расследования гибели Лермонтова

Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев заявил РИА Новости о своем обращении к СК с просьбой детально разобраться в причинах гибели поэта Михаила Лермонтова. По его словам, со стороны Следкома его предложение получило отклик. РБК обратился за комментариями к представителям ведомства, где данную информацию опровергли.

Депутат Николай Бурляев неоднократно обращал внимание на важность расследования причин гибели поэта. По его данным, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины находят ряд несоответствий в истории кончины великого творца. Расследование провели в 1841 году. Тогда очевидцы сообщали, что Лермонтов не стрелял в дуэлянта. Вторым стрелял майор Николай Мартынов, который направил оружие в грудь поэта. Лермонтоведы на протяжении десятилетий дискуссируют о гибели поэта.

Ранее сообщалось, что осужденного за убийство Старовойтовой приговорили к 18 годам за тройное убийство.