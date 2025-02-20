СК начал выяснять обстоятельства гибели Лермонтова

Следственный комитет начал расследовать все обстоятельства дуэли, во время которой погиб Михаил Лермонтов. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев, его слова привело РИА Новости.

Ранее Бурляев обратился к Следкому с предложением выяснить все странности, связанные с роковой дуэлью знаменитого русского поэта. Он утверждает, что Лермонтов погиб от пули, которая попала в его тело по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу-вверх, под углом почти в 40 градусов. После обращения парламентария СК РФ начал производить ряд действий в этом направлении.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — указал он.

По утверждению депутата, все эксперты на протяжении нескольких десятков лет говорят о том, следствие по поводу роковой для Лермонтова дуэли было проведено недобросовестно.

Ранее сообщалось об актах вандализма в Одессе в отношении мемориальных досок, посвященных знаменитым русским людям. Злоумышленники испачкали краской доски, которые были посвящены математику Александру Ляпунову, физиологу Ивану Сеченову, а также художнику Михаилу Врубелю.