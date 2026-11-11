Щука вместо лосося: почему эксперт предложил заменить красную икру на новогоднем столе

Эксперт Матяхин: щучья икра может заменить красную на новогоднем столе

Общество

Учредитель компании «Экорыба Сибири» Андрей Матяхин предложил заменить красную икру лосося на щучью, в том числе на новогоднем столе, за счет вкусовых качеств. Таким мнением он поделился с ТАСС на Сибирском агропродовольственном форуме. По его словам, раньше существовала щучья икра «по-царски», и те, кто знает рецепты, говорят, что она даже лучше красной.

Поводом для разговора стал слабый вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке: он составил всего около 100 тыс. тонн против 335,5 тыс. тонн за весь 2025 год, что является одним из самых низких результатов за последние десятилетия. На этом фоне цены на красную икру на Дальнем Востоке в сентябре выросли до ₽20 тыс. за килограмм. Отвечая на вопрос о доступности щучьей икры, Матяхин отметил, что щука в России вылавливается в больших масштабах, существуют и специализированные поставщики икры, а в перспективе создание крупных производств способствовало бы снижению стоимости продукта.

По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, объем икорного рынка в стране колеблется в зависимости от вылова и в среднем составляет 17–20 тыс. тонн, из которых две трети приходится на лососевую икру, остальное — на щучью, сельдевую, минтаевую, мойвы и трески, и совсем немного — на осетровую. Сибирский агропродовольственный форум и выставка «Сибирская аграрная неделя» проходят в Новосибирске 10–12 ноября.

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