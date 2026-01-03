Слышна перестрелка: американский десант мог высадиться в столице Венесуэлы

Местные жители информируют, что в районе Каракаса слышны звуки интенсивной стрельбы. Люди предполагают, что в столице был высажен американский десант, сообщил Постньюс со ссылкой на телеграм-канал Mash. На данный момент официально информация не прокомментирована.

Как стало известно ранее, в ночь на 3 января примерно в два часа ночи по местному времени (09:00 мск) в Каракасе прогремели взрывы. По данным очевидцев, на нескольких ключевых улицах города перекрыто движение, а силы национальной обороны Венесуэлы приведены в состояние полной боевой готовности.

По поступающей информации, Военно-воздушные силы США продолжают наносить удары по стратегическим военным объектам на территории страны. Воздушное пространство Венесуэлы полностью закрыто для всех полетов.

Согласно данным портала Flightradar24, воздушное пространство над Венесуэлой пустое. Корреспондент РИА Новости рассказал, что в столице Венесуэлы Каракасе были зафиксированы многочисленные взрывы. По сообщениям местных жителей, звуки мощных детонаций доносились из нескольких районов города, а также со стороны международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и крупного порта Ла-Гуайра.

