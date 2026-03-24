Снег с крыши едва не убил семью с малышом: в Кемерове возбуждено уголовное дело после падения снежной массы

В Кемерове с кровли многоквартирного дома, расположенного на улице Мичурина, сошла снежная масса. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщило «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина, который мог стать пострадавшим, прислал сообщение редакции VSE42.Ru. Видео инцидента также распространилось в мессенджерах и социальных сетях: семья с маленьким ребенком подошла после прогулки к многоэтажному дому, где проживают. Отец взял малыша на руки. Мама с коляской осталась возле здания. Мужчина подошел, чтобы открыть дверь. В этот момент с крыши свалился снежный пласт большого размера, который упал буквально между горожанкой и ее супругом с маленьким ребенком.

По информации издания, никто из горожан не пострадал, однако сам факт случившегося вызвал серьезные опасения и побудил правоохранительные органы оперативно отреагировать.

«В средствах массовой информации и соцмедиа сообщалось, что 22 марта 2026 года перед одним из подъездов на улице Мичурина в Кемерове с крыши многоквартирного дома сошла снежная масса. В этот момент там находились семейная пара с малолетним ребенком — они не пострадали», — рассказали в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Горожане рассчитывают, что сотрудники коммунальных предприятий добросовестно выполнят свою работу и в кратчайшие сроки очистят закрепленные за ними крыши от подтаявшего снега и ледяных наростов.

