Снежные массы продолжают угрожать: на этот раз в Новокузнецке ледяная глыба едва не придавила девушку с ребенком

В Новокузнецке, следом за аналогичным происшествием в Кемерове, зафиксирован очередной опасный случай схода снежной массы с кровли жилого дома, сообщил VSE42.Ru . В зоне риска находилась девушка с маленьким ребенком.

По информации издания, видеозапись инцидента и подробности опубликовал в своем телеграм-канале новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин.

По данным издания, на улице Новаторов, 13, с крыши многоквартирного здания обрушилась огромная ледяная глыба. В момент падения рядом оказались девушка с ребенком. К счастью, трагедии удалось избежать — горожанка в последнее мгновение успела отскочить в сторону. Пострадавших нет.

По информации издания, аналогичный случай произошел в Кемерове в воскресенье, 22 марта. На видео умного домофона попал момент инцидента: с кровли многоквартирного дома, расположенного на улице Мичурина, обрушилась ледяная глыба. В момент происшествия у входа в подъезд оказались супруги с маленьким ребенком — к счастью, никто из них не получил травм.

Ранее сообщалось, что в Кемерове возбуждено уголовное дело после падения снежной массы вблизи семьи с малышом.