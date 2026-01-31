Снова без света: что известно о повторном сбое в электроснабжении Мурманска и Североморска

В части Мурманска и Североморска вновь нет электричества. Официальный телеграм-канал «Россети Северо-Запад» опубликовал данные о ходе ремонтных работ.

По информации компании, на линии электропередачи произошло технологическое нарушение. В течение первых минут специалисты восстановили электроснабжение потребителей Мурманска и ЗАТО г. Североморска. Котельные перевели на резервные схемы. Сотрудники перераспределяют нагрузку между сетями так, чтобы обеспечить электроэнергией социально важные объекты и части жилых домов.

«Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее», — указано в сообщении компании.

По информации компании, опоры, которые были отремонтированы ранее, не повреждены. Специалисты выясняют, что стало причиной повторного технологического нарушения. У компании определен алгоритм действий на подобные случаи, которого они придерживаются для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале сообщил, что отключение электроснабжения было зафиксировано на участке линии электропередачи с временными опорами. Глава также уточнил, что сами опоры не пострадали. Напомним, опоры в регион доставили из Ленобласти и Карелии.

«Аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме осуществляют переключение потребителей по резервной схеме. Приоритет объектам жизнеобеспечения», — написал губернатор.

