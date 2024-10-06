Состояние актера Ливанова остается без изменений
Актер Ливанов по-прежнему остается в тяжелом состоянии в реанимации неврологии
Фото: [Медиасток.рф]
Состояние народного артиста РСФСР, киноактера, режиссера, сценариста Василия Ливанова по-прежнему остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
Актер находится в реанимации. Подобной информацией с агентством поделились в субботу, 5 октября.
«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — рассказали в больнице.
О госпитализации стало известно 3 октября. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной ухудшения состояния стало хирургическое вмешательство. Актеру удаляли тромб. У Ливанова были замечены сердечные проблемы.
Ранее сообщалось, что стало известно состояние актера Ливанова после перенесенной операции.