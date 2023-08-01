Сотрудникам «Москва-Сити» рекомендовано не оставлять личные вещи и не ночевать в офисах

Один из сотрудников местной компании, офис которой расположен в здании «Москва-Сити», рассказал изданию «Подмосковье сегодня» о работе в условиях постоянного риска атаки беспилотников со стороны ВСУ.

К сотрудникам обратились с просьбой не оставлять в офисе ценные вещи: технику, личные документы. Кроме того, призвали не оставаться ночевать на рабочем месте. Атаки беспилотников активно обсуждаются. Сотрудники приходят на место происшествия, чтобы лично засвидетельствовать последствия.

Информация об атаке здания «Москва-Сити» беспилотниками появилась во вторник, 1 августа. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что пострадала облицовка одного из этажей. СМИ сообщили, что именно там располагается Министерство экономического развития РФ. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. В ночь на 1 августа также было запущено несколько беспилотников на территорию Подмосковья, но средства ПВО успешно отразили атаку.