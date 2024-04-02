Советник Пушилина: Часов Яр теряет для ВСУ стратегическое значение

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости , что военнослужащие держат под огневым контролем все дороги, которые ведут к населенному пункту Часов Яр. Уже скоро стратегически важный узел, каким город стал с 2014 года для ВСУ, потеряет свою значимость.

Спикер поделился, что до города осталось преодолеть расстояние менее чем в один километр. У ВСУ уже наблюдаются серьезные проблемы.

«Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение», — рассказал собеседник РИА Новости.

До артемовской и часовоярской операций населенный пункт имел стратегическое значение для ВСУ, которое в ближайшее время потеряет актуальность. Спикер пояснил: в Часов Яр ВСУ привозили военных, которых мобилизовали из всех городов Украины. Раненых солдат направляли в Артемовск, где уже поездом отправляли в госпитали. Эти два города были единой системой для украинской армии.

Напомним, ранее военкоры также поделились информацией, что у ВС РФ есть реальные шансы скорого освобождения Часов Яра. Так, десантникам осталось пройти до города 650 метров.

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