Спас себя сам: россиянка задержана за ножевое ранение сожителя. Что стало поводом для конфликта?
Фото: [Медиасток.рф]
В Новокузнецке задержана 34-летняя женщина, которую подозревают в нанесении ножевого ранения 38-летнему сожителю. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации ведомства, пострадавшего собственника квартиры госпитализировали. В момент прибытия представителей Росгвардии в помещении находилась женщина, пребывающая в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие предполагает, что во время конфликта она нанесла своему сожителю ножевое ранение.
По данным ведомства, пострадавший самостоятельно обратился за помощью в экстренные службы. Колотое ранение было нанесено в область груди. Во время конфликта мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел, в обязанности которых входит уточнение всех деталей происшедшего. Для преступления был выбран кухонный нож.
«Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — указано в сообщении ведомства.
