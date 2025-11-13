Спас себя сам: россиянка задержана за ножевое ранение сожителя. Что стало поводом для конфликта?

По информации ведомства, пострадавшего собственника квартиры госпитализировали. В момент прибытия представителей Росгвардии в помещении находилась женщина, пребывающая в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следствие предполагает, что во время конфликта она нанесла своему сожителю ножевое ранение.

По данным ведомства, пострадавший самостоятельно обратился за помощью в экстренные службы. Колотое ранение было нанесено в область груди. Во время конфликта мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел, в обязанности которых входит уточнение всех деталей происшедшего. Для преступления был выбран кухонный нож.

«Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — указано в сообщении ведомства.

