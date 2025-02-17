Стало известно, что кемеровчане дарили на 14 февраля своим возлюбленным

Жители Кемерова дарили своим возлюбленным на День всех влюбленных букеты цветов, ювелирные украшения и романтические ужины в кафе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В фоторепортаже Дмитрия Верфеля продемонстрировано, как жители Кемерова праздновали 14 февраля. В первую очередь много людей можно было встретить в цветочных магазинах. Спросом пользовались различные цветы: ромашки, розы, мимозы. Некоторые мужчины приводили своих возлюбленных, чтобы они могли сами выбрать подарок.

Аналогично поступали мужчины в ювелирных магазинах. По данным Сибдепо, спрос на украшения также был высоким. Девушки могли не только выбрать понравившееся украшение, но и правильно подобрать размер.

По данным издания, много горожан посещали кафе и рестораны. Залы были заполнены влюбленными. Мужчины дарили женщинам подарки. Местные заведения заранее подготовились, поэтому была воссоздана романтическая атмосфера. Фотокорреспондент встречал таже много влюбленных пар на улице. Они гуляли и фотографировались.

Ранее сообщалось, что москвичи тратят на подарок на 14 февраля в среднем 6,7 тыс. руб.