Стало известно, кто 15 лет назад напал с ножом на жену должностного лица в Яе

В Кузбассе появились подобности любовного треугольника, закончившегося ножевыми ранениями. Через 15 лет после инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось разобраться в ситуации. Любовница должностного лица в Яе напала на его жену, оставив женщину на морозе истекать кровью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, супруг пострадавшей длительное время находится в любовной связи со своей подчиненной. Девушка надеялась на развод и дальнейшие серьезные отношения. Мужчина сомневался. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что любовница готовилась. Она взяла охотничий нож и спрятала лицо.

«Заранее вооружившись охотничьим ножом и скрыв свое лицо, догнала потерпевшую и нанесла множественные удары в область спины женщины. В результате нападения потерпевшая упала и схватилась рукой за клинок ножа, вследствие чего он отломился и остался у нее в руке», — сообщил Следком Кузбасса.

В ведомстве отметили, что женщина выжила. Следователи опрашивали свидетелей, составляли круг подозреваемых. Камер тогда на улицах еще не было. Женщину удалось задержать в 2024 году. За годы после нападения ее жизнь изменилась. Она переехала в Томскую область, где проживала одна.

По информации издания, пострадавшая со временем развелась с супругом. Однако мужчина не женился на своей любовнице. Сразу после нападения он перестал с ней встречаться.

«В соответствии с вердиктом присяжных заседателей суд приговорил виновную к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания», — проинформировал Следком Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Химках вынесли приговор жителю, который нанес знакомому смертельное ранение ножом.