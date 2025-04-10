Стало известно, намерен ли Ефремов восстанавливать водительские права

Освободившийся из колонии по УДО актер сказал, что чувствует себя не очень хорошо. В настоящее время у него нет никаких творческих планов. На вопрос корреспондента о намерении восстановить водительские права ответил отрицательно.

«Нет, не хочу», — ответил Ефремов.

Ранее СМИ выяснили, что автомобиль, на котором актер попал в ДТП, сначала отправили на восстановление. Тогда машину сняли с учета. После ремонта ее выставили на продажу за 2 млн руб. Новый собственник проинформирован, что именно это авто стало участником смертельного ДТП. По его словам, он больше ценит маленький пробег, чем историю автомобиля. У артиста был Jeep Grand Cherokee.

Ранее психолог Коржаева назвала сроки адаптации Ефремова на воле.