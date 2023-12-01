Стало известно об еще одном пострадавшем после пожара на рынке «Садовод» в Москве

Источник RT сообщает, что на московском рынке «Садовод», где произошел пожар, пострадал еще один человек. На данный момент официальной информации о количестве пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщали об одном пострадавшем. Им оказался продавец, который пытался спасти товар. В бессознательном состоянии мужчину доставили в больницу. Он надышался дымом. Кто стал вторым пострадавшим, источник RT не сообщил.

Утром 1 декабря пожарные сумели ликвидировать возгорание на вещевом рынке «Темерник», который расположен в Ростове-на-Дону. Пожару был присвоен третий рейтинг. Пожар на московском рынке получил второй рейтинг.

Ростовские бизнесмены рассказали, как пытались спасти свой товар. Некоторые не скрывают своих слез. Одни сумели вынести некоторые вещи, другим же не удалось даже попасть на территорию рынка. Те торговые точки, которые уцелели, уже сегодня возобновили работу.