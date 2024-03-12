Стоимость набора продуктов для приготовления блинов зависит от магазина и региона

Стоимость набора для приготовления блинов по традиционному рецепту варьируется в зависимости от того, в каком магазине россиянин приобретал продукты, сообщает karelinform.ru .

РИА Новости проанализировали данные компании «Эвотор» и пришли к выводу, что дешевле всего приготовить блины жителям Ставропольского края, а дороже — россиянам, проживающим на Севере. КарелИнформ установил, зависит ли стоимость набора продуктов для приготовления блинов в домашних условиях от выбора торговой точки в Карелии.

Автор материала сравнивал цены на такие продукты: яйца, молоко, муку, сахар и растительное масло в количестве, необходимом для приготовления одной порции блинов. В сети магазинов «Магнит» средняя стоимость порции блинчиков составила 138 рублей, а в «Перекрестке» — 78 рублей. Средняя стоимость набора продуктов в Карелии выходит 108 рублей.

Ранее нутрициолог Татьяна Парамонова рассказала, сколько блинов может съесть за день человек, который заботится о своем здоровье, а также какие ингредиенты сделают блюдо более полезным. Информация особенно актуальная для многих россиян в период с 11 по 17 марта, ведь в это время проходит неделя Масленицы. Праздник славится различными забавами, которые не утратили смысл в современном мире.