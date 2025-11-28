Стоки против елей: как лайфхак для осушения земли у септика может привести к загрязнению почвы

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь оценил предложение, которое активно распространяется в соцсетях. Собственникам частных секторов рекомендуют рядом с септиком высаживать деревья, сообщил REGIONS. В приоритете — березы и ели.

Согласно информации из Сети, деревья осушат землю. Собственникам не придется часто пользоваться услугами ассенизаторов. Эксперт Дмитрий Бондарь предупредил, что следование совету может привести к определенным сложностям.

Эксперт отметил, что минимальные расстояния от очистных сооружений до зеленых насаждений прописаны на законодательном уровне, в частности СНиП 2.04.03-85. Правило установлено для предотвращения различных аварий, в том числе загрязнения очистных сооружений.

«Обычно это около 3-4 метров», — разъяснил Бондарь.

Эксперт предупредил, что стоки могут загрязнять почву. В таком случае собственник нарушит Федеральный закон № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ему могут назначить штраф в размере до 500 руб.

В Сети появляются также и другие советы, например, смешивать септик с ведром сахара. Эксперт оценил эффективность данного метода.

Ранее сообщалось, что канализационные стоки заливают поселок Артем под Шахтами.