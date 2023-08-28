Страны Балтики и Польша требуют, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» покинули территорию Белоруссии

Главы МВД Польши и Литвы, Латвии и Эстонии встретились в понедельник, 28 августа, в Варшаве с целью обсудить ситуацию вдоль границы с Белоруссией, пишет агентство « РИА Новости ».

После обсуждениями актуальных вопросов министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что представители стран Балтики и Варшава выдвигают Белоруссии два требования.

Во-первых, военные ЧВК «Вагнер» обязаны немедленно покинуть территорию республики. Во-вторых, в пограничных зонах не должны находиться мигранты. Проблема мигрантов – одна из самых сложных. Согласно данным Польши, с начала года 19,5 тысячи нелегальных мигрантов пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

«Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», - заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский

По итогу встречи министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте рассказала о намерении страны закрыть еще два пункта пропуска между Литвой и Белоруссией. Таким образом, из шести действующих останется только два. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не понимает причин подобных решений лидеров соседних стран. Президент республики уверен, что закрытие КПП никак не отразится на жизни белорусов.