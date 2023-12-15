Стримершу, которая грозилась убить и закопать сына, могут помиловать после заявления Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что можно рассмотреть вопрос амнистий женщин, которые не совершали насильственных действий и имеют несовершеннолетних детей. Защитник тюменской стримерши Жади (Алисы Гулиевой), ссылаясь на предложение президента, подал апелляционную жалобу, сообщает nashgorod.ru .

Такими данными с корреспондентом «Нашего города» поделился собственный источник. Защитник акцентирует внимание на том, что с каждым днем состояние женщины ухудшается, а дома ее ждут дети, которым еще не исполнилось 18 лет.

«Президент сказал, что освобождение женщин основывается на принципах гуманизма. Это защитник также указал в апелляции. Стоит сказать о том, что сейчас у Алисы имеются проблемы с щитовидной железой, также у нее постоянно болит голова, а таблетки, которые ей выдают — не помогают», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы состоится на следующей неделе.

В СИЗО женщина попала из-за угроз в адрес своего сына. В прямом эфире она словесно издевалась над ребенком, унижала, а потом заявила, что при желании может убить и закопать его. Сотрудники правоохранительных органов не ждали, пока поступит заявление или произойдет трагедия, а задержали популярную стримершу из Тюмени.

Дети и муж заявили, что публичные оскорбления были инсценированы с целью привлечения аудитории. Мнения экспертов относительно того, насколько это может быть правдой, разделились. Было также же доказана, что Жади и ее супруг злоупотребляют спиртными напитками.