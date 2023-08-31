Стримершу Жади отправили из СИЗО в психиатрическую лечебницу Москвы для диагностики

В Тюмени провели психическое обследование стримерши Жади, но для полной диагностики женщину направили в стационар психиатрической клиники в Москве, сообщает nashgorod.ru .

Сообщается, что это плановая процедура для уточнения некоторых деталей во время первичного обследования.

«Такое часто применяется в практике, если тут на осмотре врач не уверен в состоянии человека или возникают еще какие-либо сомнения, то его направляют в стационар, чтобы понаблюдать за состоянием в других условиях», — рассказал «Нашему городу» собственный источник

В прямом эфире стримерша Жади заявила своему ребенку, что сначала убьет его, а потом закопает. Мать двоих детей вела себя очень агрессивно. Различные негативные комментарии по отношению к собственным детям она позволяла не раз. Правоохранительные органы задержали женщину, а суд решил, что до 11 сентября ей лучше находиться в СИЗО. Дети на время расследования отправлены в социально-реабилитационный центр.

У издания также появилась информация, что старший сын заявил, что поддерживал проведение подобных стримов. Это приносило в семью деньги, поэтому 12-летний ребенок с радостью участвовал в эфирах. Но до сих пор неясно, в день, когда женщина угрожала ребенку, она говорила искренне или играла роль для публики, чтобы получить больше денег. Мнения экспертов по данному поводу разделились.