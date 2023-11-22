Суд ДНР осудил боевика «Азова»* на 25 лет за расстрел мирного: выполнял приказ руководства

Суд ДНР вынес приговор бойцу «Азова»*, который расстрелял мирного жителя Мариуполя и сбросил его тело в подвал многоэтажного дома, сообщает агентство « РИА Новости ». Вердикт суда - 25 лет в колонии строгого режима.

В 2022 году в Мариуполе до освобождения города военными РФ располагались представители террористической организации «Азова»*. Военный Андрианов находился с другими бойцами в квартире многоэтажного дома с целью наблюдения за территорией. Возле боевой позиции проходил мирный житель Мариуполя. Командир дал приказ бойцу «Азова»* стрелять в безоружного гражданского. Тело погибшего сбросили в подвал дома. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего командира 3 отделения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Владислава Андрианова.» - сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.

Суд учел, что боевик «Азова»* испытывал неприязнь к жителю Мариуполя. Также были нарушены правила отношения к гражданским во время вооруженных конфликтов. С учетом всех данных было принято решение о заключении в колонию.

После освобождения Мариуполя в плен было взято много бойцов террористической организации. Сначала представители правительства ДНР заявляли о возможности смертной казни боевиков «Азова»*, но после принятия ДНР в состав РФ реализовать планы стало невозможным из-за законодательства России. Боевиков передали украинской стороне с требованием, что они не вернуться в зону СВО. Украина соглашения нарушила.

Ранее суд Украины принял решение о заочном аресте депутатов Государственной Думы. В список попали 52 чиновника. Еще 23 человека могут быть также заочно арестованы по решению украинского суда.

* Организация, признанная террористической на территории России