SVT: В Швеции прошла очередная акция сожжения Корана

В эфире телеканала « SVT » сообщили, что в одном из городов Швеции прошла акция сожжения экземпляра Корана.

Инициатором акции выступил иммигрант Салван Момика. Мероприятие прошло в городе Мальме на одной из центральных площадей, на которой собралось около 200 человек. Акция проходила в достаточно напряженной обстановке.

Несколько человек были настроены агрессивно. Они хотели добраться до организатора мероприятия, но полицейские не позволили этого сделать. Салван Момика был вынужден закончить акцию раньше запланированного времени. Он покинул площадь в сопровождении представителей полиции.

В последнее время подобные акции проходят достаточно часто в разных странах мира. Так, 18 августа состоялась акция протеста с сожжением Корана в Стокгольме, инициатором которой стал мигрант Салван Момика. мимо проходящая женщина пыталась потушить горящую книгу.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил высказал мнение, что необходимо ввести единые законы, которыми могут руководствоваться все страны мира. Он считает, что необходимо наказывать организаторов подобных мероприятий.