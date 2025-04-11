Тагильчанка призвала к бдительности на фоне появления в городах клещей

Женщина рассказала, что гуляла с собакой. Она следила, чтобы животное ходило по улице. Участков с высокой травой она избегала. Собака гуляла на паводке, поэтому тагильчанка могла контролировать ситуацию. Сразу после прогулки женщина проверила пса на наличие клещей. Она нашла одно насекомое и устранила его. Однако в этот же вечер обнаружила еще одного клеща.

«Он (клещ. — Прим. ред.) явно уже несколько дней, раздулся сильно», — пояснила редакции TagilCity.ru подписчица Александра.

Жительница напомнила, что клещи несут угрозу животным и людям. Она предупредила, что клещи уже активны. Женщина рекомендует осматривать своих питомцев после прогулки. Важно также следить за детьми, которые находятся в зоне риска из-за активности на улице.

Об активности клещей также рассказала жительница Владивостока. По ее словам, каждый сезон клещи просыпаются с потеплением в городе. Женщина решила отказаться от загородных поездок, чтобы не подвергать риску своего ребенка.

Ранее эксперт призвала хозяев собак объединяться для борьбы с клещами.