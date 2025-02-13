Театр Ермоловой и агент Меньшикова опровергли новость об обнаруженной у актера онкологии

Агент Олега Меньшикова Ксения Дремова опровергла информацию о диагностировании у артиста онкологического заболевания, которая распространилась в СМИ, сообщил портал 360.ru.

Представитель Меньшикова отметила, что 14 февраля запланирован спектакль с участием народного артиста в Театре Ермоловой. Как и планировалось, Олег Меньшиков примет в нем участие, потому что хорошо себя чувствует. Другие постановки также идут согласно репертуару. По мнению Дремовой, артист прекрасно выглядит.

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред», — сказала агент Олега Меньшикова.

Театр Ермоловой также отреагировал на сообщения СМИ. Театр опроверг новость о том, что у Олега Меньшикова обнаружили онкологию, сообщил телеграм-канал Super. По данным коллег артиста, он находится в полном здравии, активно репетирует и играет.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал информацию, согласно которой в настоящее время артист находится на специализированном курсе лечения. По данным представителей светской хроники, Олег Евгеньевич похудел и лишился части волос. Артист скрывает свое состояние при помощи свободной одежды и кепки.

Ранее сообщалось, что актрису Поргину доставили в больницу из-за проблем с легкими.