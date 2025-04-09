«Тема одна из острых»: Воробьев рассказал об обратной стороне цифровизации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью изданию «Ведомости» рассказал , что региональное правительство с целью борьбы с мошенниками уделяет особое внимание вопросам кибербезопасности. Помощь в данном вопросе оказывает правительство, которое принимает ряд важных законодательных актов.

В ходе интервью губернатор рассказал о положительной стороне развития IT-сферы. Однако есть и обратная сторона — атаки мошенников. Глава региона отметил, что проблема является актуальной для региона.

«Вы попали не в бровь, а в глаз. Эта тема, мне кажется, сейчас одна из острых», — ответил Андрей Воробьев на вопрос корреспондента о мошенниках, которые обманным путем получают персональные данные граждан.

Андрей Воробьев рассказал, что люди из его круга общения регулярно сталкиваются с атаками аферистов. Некоторым просто звонят, других же удается «развести на деньги». В зоне особого риска находятся дети. Искусственный интеллект, цифровизация и трансформация вызывают восхищение, но важно не забывать о безопасности. Региональное правительство понимает важность решения данной проблемы и принимает необходимые меры.

«Мы думаем о кибербезопасности, и парламент помогает — принимает соответствующие важные законы», — резюмировал губернатор Подмосковья Воробьев.

Ранее в Мингосуправления Подмосковья рассказали, как мошенники обманывают пользователей «Госуслуг».