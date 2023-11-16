«Точно не прилет»: Эксперт назвал причины пожара в воинской части в Котлубани

Жители Котлубани сообщают, что в ночь на 16 ноября на территории местной воинской части был пожар. Читатели «НовостиВолгограда.ру» присылали кадры пожара . Официальной версии, что стало причиной возгорания, нет. Военный эксперт Антон Щепетнов поделился предположениями, что могло произойти, сообщает novostivolgograda.ru .

«Все рассуждения на этот счет могут носить только умозрительный характер», — рассказал «НовостиВолгограда.ру» эксперт Антон Щепетнов

Жители сообщают, что пожар сопровождался серией взрывов, которые испугали горожан. Люди считают, что происходила детонация боеприпасов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт пожара. Отметил, что пострадавших нет. Оперативная реакция военных, сотрудников МЧС и пожарных позволила быстро ликвидировать очаг возгорания.

Причины пожара на данный момент неизвестны. Эксперт Антон Щепетнов единственное, в чем уверен, так это то, что прилета (попадания украинского снаряда) точно не было. Тогда разрушения были бы более масштабными. Однако, это не значит, что если не было прямого попадания, то не было и попытки атаки ВСУ воинской части.

«Тут могло быть и обычное раздолбайство и несоблюдение техники безопасности (банально не в том месте выкуренная сигарета), и короткое замыкание. А могла быть и атака», - рассказал эксперт

В последнее время участились случаи, когда россиян заставляют поджигать здания военкоматов. 14 ноября в Перми женщина пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в военкомат. 15 ноября в Нижнем Новгороде здание местного военкомата пытались поджечь мать с сыном-подростком. Мошенники действовали по схожей схеме.