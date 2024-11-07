Пушистого кота вытащили из-под оконного проема спасатели в Новокузнецке

В Новокузнецке спасатели провели операцию по спасению застрявшего кота, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на городское управление по защите населения и территории.

У кота есть хозяйка, которая его очень любит и переживает. Спасатели передали ей животное после освобождения. Питомец застрял в подвале дома в оконном проеме. Выбраться самостоятельно он не мог. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы не навредить животному. Пользователи соцсетей опубликовали комментарии, в которых благодарят спасателей за их работу.

Недавно с подобной ситуацией также столкнулись жители Белгорода. Люди просят помощи в спасении кота, который трое суток просидел под капотом машины. Люди пытались найти водителя транспортного средства, но поиски оказались безрезультативными. Жильцы написали заявление в полицию, чтобы они прибыли на место происшествия. Без их присутствия спасатели МЧС не имеют право вскрывать авто для вызволения животного.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья призвали проверять автомобили на наличие котов, греющихся под капотом.