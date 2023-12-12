Застройщик обещал, что в 2024 году будет завершено строительство многоэтажного дома. В итоге стройку заморозили. На протяжении 15 лет люди требуют, чтобы на их жалобы обратили внимание. Пока застройщик и местная власть бездействуют. Жители Перми записали видеообращение президенту Владимиру Путину и выложили его в интернет-мессенджере, сообщает properm.ru .

«Мы пятнадцать лет ходим по кругу, добиваясь того, чтобы эта стройка завершилась. Достройка сорвана. Мы просим вас принять меры и защитить наши права. Мы требуем выплаты!», — заявили обманутые дольщики.

На протяжении 15 лет дольщики вынуждены выплачивать деньги за строительство квартиры, потому что в противном случае банк наложит на их имущество арест или же заставит платить большой штраф.

У многих нет квартир, где они могли бы жить. Снимать жилье нет денег, ведь они платят за квартиру в недостроенном доме. Многие живут на дачах все сезоны года.

Ответить на вопросы россиян президент Владимир Путин сможет в четверг, 14 декабря, во время большой пресс-конференции. Политолог Сергей Разгуляев считает, что это прекрасная возможность для украинского президента Владимира Зеленского. Какие вопросы он мог бы задать - в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».