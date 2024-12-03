УЕФА оштрафовал футбольный клуб из Польши за оскорбления болельщиками Лукашенко

Решением дисциплинарного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций польская «Легия» получила штраф за баннеры, которые болельщики команды вывесили на матче Лиги конференций против «Динамо» из Минска. Об этом пишет портал przegladsportowy.onet.pl.

Игра третьего тура основного этапа состоялась 7 ноября в Варшаве, а хозяева сумели одержать разгромную победу со счетом 4:0. По информации осведомленного источника, «Легия» получила штраф в 17,5 тыс. евро за баннеры, которые оскорбляли президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил сотрудников правоохранительных органов проверить сделки в сфере государственного финансирования футбола, заключенные за время работы его предшественника. Новый глава региона подозревает, что в достигнутых соглашениях могла быть коррупционная составляющая.