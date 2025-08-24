Три года плена: российский военный поделился эмоциями после возвращения домой

Помощник президента РФ Владимир Мединский проинформировал , что в рамках договоренностей с Украиной в Россию вернулись 146 военнослужащих. Один из них рассказал RT, что до сих пор не может поверить в случившееся. В плену он пробыл три года.

Российский военнопленный рассказал, что дома его ждет мама и дочь. Он отметил, что был осужден. По словам бойца, таким военнослужащим намного сложнее вернуться домой, чем другим защитникам Родины. В плен он попал в 2022 году. До начала специальной военной операции он работал электриком в Санкт-Петербурге.

«Еще не понял, как себя чувствую, потому что три года был в плену. Я не верю до сих пор, что это случилось», — сказал россиянин.

Военнопленные поблагодарили президента РФ Владимира Путина за то, что работа по их возвращению велась непрерывно, сообщили РИА Новости. Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ. Военным окажут психологическую помощь. Также проведут осмотр медики. Многие воспользовались возможностью наконец связаться с родными, чтобы сообщить о скором возвращение в РФ. Военнопленные признаются, что пока не могут осознать происходящие события, им еще не верится.

Ранее сообщалось, что восемь курян удалось вернуть из Украины домой.