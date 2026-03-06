Трое вернулись в октябре, один — в марте: в ХМАО встретили очередного освобожденного из плена — подробности обмена

Первый с начала 2026 года боец СВО из ХМАО вернулся из украинского плена. Подробности освобождения военнослужащего предоставила уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова, сообщил muksun.fm.

По данным издания, югорский военнослужащий находился в плену ВСУ более десяти месяцев. Боец проживает в Излучинске. Он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился выполнять боевые задания в конце 2024 года.

«Возвращенный военнослужащий жил в Излучинске Нижневартовского района. На спецоперацию он ушел по контракту в декабре 2024 года. В плен он попал в мае 2025 года», — рассказала уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова.

Как стало известно ранее, Россия и Украина достигли соглашения о проведении масштабного обмена военнопленными. Обмен начался в четверг, 5 марта. В рамка процедуры боец СВО из ХМАО был возращен домой. В пятницу, 6 марта, стороны продолжат обмен. В Россию должны прибыть еще 300 военных. Посредником выступили ОАЭ и США. Стороны договорились об обмене на переговорах в Женеве.

По информации издания, ранее в регион из украинского плена вернулись трое жителей. Обмен состоялся в октябре 2025 года. Один военнослужащий оказался в зоне спецоперации в рамках частичной мобилизации. Двое граждан заключили контракт.

