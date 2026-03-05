Возвращение домой: Россия и Украина проведут масштабный обмен пленными «500 на 500»

Россия и Украина достигли соглашения о проведении масштабного обмена военнопленными, который пройдет 5 и 6 марта 2026 года. Об этом сообщает «Life».

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, процедура организована в формате «500 на 500». Глава российской делегации подчеркнул, что реализация этой гуманитарной акции стала возможной благодаря договоренностям, ранее зафиксированным на переговорах в Женеве.

Процесс обмена планируется разделить на несколько этапов в течение двух суток, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение всех юридических процедур. Данный этап станет одним из крупнейших за последнее время и продолжит серию гуманитарных инициатив, включая недавние обмены телами погибших и освобождение иностранных граждан.

Ожидается, что после пересечения границы освобожденные бойцы будут направлены в медицинские учреждения для прохождения обследования и последующей реабилитации.

