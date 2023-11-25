Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер в беседе с корреспондентом агентства «РИА Новости» рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не принимает никаких решений самостоятельно. Он действует согласно инструкциям Запада.

К тому же, в настоящее время у Зеленского нет полномочий вести мирные переговоры с РФ из-за изменений, ранее внесенных в конституцию Украины. Только Запад может давать распоряжения президенту Незалежной. Турецкий эксперт напомнил, как проходили переговоры о мирных соглашениях между украинской и российской сторонами в Стамбуле.

Украина была готова мирно урегулировать конфликт. Позже Киев посетил британский политик Борис Джонсон. Украина резко поменяла свою позицию и захотела решать вопрос военным путем в зоне СВО.

Косвенно предположения эксперта подтверждает недавнее интервью главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который полтора года назад возглавлял на вышеупомянутых переговорах украинскую делегацию. Спикер отметил, что требования России не были столь жесткие и невыполнимые, но Борис Джонсон дал указание Зеленскому ничего не подписывать.

«На фоне этого заявления можно сказать, что если Запад отдаст указания Зеленскому, то может начаться заново мирный процесс», - рассказал «РИА Новости» турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер

Есть и другой способ завершения СВО - на Украине должность президента должен занять другой человек. Тогда, возможно, можно предполагать, что между Киевом и Москвой начнется диалог.

Эксперт отметил, что Турция занимает нейтральную сторону в данном конфликте. Она остается объективной и не поддерживает ни одну из стран.

Президент Турции также заявлял, что намерен вести диалог, как с Россией, так и Украиной.