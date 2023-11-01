Тыква: как правильно выбрать овощ и лучше приготовить

Тыква - сезонный овощ, который насыщает организм витаминами и полезными веществами. Кулинары предлагают различные рецепты, где главный ингредиент - тыква, сообщает udm-info.ru . Можно приготовить как сладкие десерты, так и первые или вторые блюда. Издание предлагает перечень самых вкусных сладостей из тыквы.

Для начала важно правильно выбрать овощ. При надавливании на тыкву, на ней не остается вмятина. Хвостик должен быть подсушенным, но не гнилым. Спелый плод ароматно пахнет. Кожура должна быть твердой и плотной настолько, что ножом ее очистить достаточно сложно. При постукивании раздается глухой звук.

Из тыквы можно приготовить различные блюда. В качестве десерта рекомендовано выбрать рецепт тыквенного пирога, которым поделилась кулинарный блогер Ольга Шобутинская:

«Для теста: 250 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л соды, 2 ч. л корицы, 1,5 ч. л имбиря, ¼ ч. л мускатного ореха, ½ ч. л соли, 250 г сахара, 420 г тыквенного пюре, 4 больших яйца (С0), 10 г ванильного сахара, 240 мл подсолнечного масла. Для крема: 180 г творожного сливочного сыра, 70 г мягкого сливочного масла 82%, 50 г сахарной пудры, ваниль»

После необходимо выполнить такую процедуру:

«Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала просеиваем в миску сухие ингредиенты, перемешиваем и отодвигаем в сторону. В отдельную миску выливаем яйца, сахар, внильный сахар, растительное масло и тыквенное пюре. Перемешиваем венчиком и соединяем с сухими ингредиентами, перемешивая до однородности. Тесто выливаем в форму и ставим в разогретую духовку. Выпекать пирог нужно при 180°С — 30-35 минут. Пока пирог остывает, делаем крем. Масло с пудрой и ванилью взбиваем несколько минут, в два-три приема подмешиваем сыр. Выкладываем на пирог и равномерно распределяем.»

Также предложено приготовить тыквенные кексы. Необходимо подготовить ингредиенты:

«250 г тыквенного пюре, примерно 500 г муки, 2 яйца, 240 г молока, 240 г сахара, 100 г растительного (или топленого) масла, по 1 ч. л. разрыхлителя, корицы и ванилина, 0,5 ч. л. соли, мускатный орех, горсть грецких орехов (или других — на ваш вкус).»

Затем смешать продукты в определенной последовательности:

«Смешиваем тыкву, яйца, молоко, сахар, ванилин, масло и орехи. В другую посуду всыпаем муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех. Вливаем жидкую смесь в сухую и хорошо перемешиваем. Раскладываем тесто по формочкам или выливаем в одну глубокую форму. Выпекаем при 200 градусах 40-50 минут, или пока не станут румяными. Проверять готовность зубочисткой — должна выходить из кексов или пирога сухой.»

Из духовки сразу лучше не вытаскивать. Дать остыть примерно 10-15 минут.

Тыква улучшает пищеварение и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, активирует метаболизм и выводит холестерин. В овоще большое содержание железа. Несмотря на полезные свойства, не всем людям можно есть тыкву. Диетолог Анастасия Кондаурова объяснила интернет-изданию «Подмосковье Сегодня», кто в зоне риска.