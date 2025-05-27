У трети всех омских школьников уроки проходят во вторую смену

В департаменте образования Омска проинформировали, что в 2024-2025 учебном году во вторую смену учились больше 44 тыс. детей, сообщил gorod55.ru.

В департаменте отметили, что от общего числа школьников в городе 44 тыс. детей — треть всех обучающихся. В процентном соотношении — 32,1%. По информации издания, вторая смена обусловлена тем, что во многих учреждениях обучается большое количество горожан. Например, недавно в Омске построили школу № 96. В ней образование получают 2600 человек. Вскоре откроют новый лицей в Кузьминках.

В департаменте рассказали, что в городе есть проблема с дефицитом кадров. В частности, открыты вакансии для 221 преподавателя. В городе решают проблему разными способами. Особое внимание уделяют студентам: приглашают на целевое обучение, проводят конференции. Для молодых специалистов предлагают выгодные условия работы. В целом для всех сотрудников действуют бонусы — детей сотрудников вне очереди принимают в детский сад или школу. Кроме того, установлена заработная плата выше рекомендованной нормы.

Ранее сообщалось, что более 28 млрд руб. предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ в 2025 году.