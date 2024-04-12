Ученый Ашурбейли предрек рождение ребенка в космосе

Космическая отрасль активно развивается благодаря работе ученых и космонавтов. Ученый, бизнесмен, основатель космической нации Асгардия Игорь Ашурбейли высказал мнение, что следующим этапом познания жизни в космосе станет рождение ребенка вне земной орбиты, сообщает fedpress.ru .

«Рождение ребенка будет означать, что мы больше не привязаны к тихой гавани под названием Земля и не погибнем вместе с ней, что наш человеческий род обретет искомое бессмертие. Надеюсь, это произойдет в ближайшие четверть века», – рассказал глава Асгардии.

Эксперт уверен, что человечеству просто необходимо расширять границы своего существования, чтобы не погибнуть. Важно продолжать изучение Марса и анализировать возможность жизни человека на другой планете.

Одна из участниц изоляционного эксперимента по моделированию межпланетной экспедиции SIRIUS-23 Ксения Орлова является членом резидентом государства Асгардия. Ученый рассказал, что именно такие эксперименты позволяют предречь возможность рождения ребенка космосе. Разработанная учеными программа ориентирована на изучение того, как женский организм воспринимает внеорбитные пространства.

«Ученые с помощью добровольцев, таких как врач-испытатель Ксения Орлова, собирают статистику по различным медико-биологическим и психологическим показателям, чтобы в дальнейшем разработать препараты и меры профилактики, защищающие женщин в полете», – сообщил глава космической нации.

Скептикам, которые не допускают подобный сценарий развития событий в будущем, ученый напоминает, что соотечественник Константин Циолковский в своей книге «Вне Земли» рассказывал о полете человека в космос. Тогда это казалось всем фантастикой.

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Напомним, 12 апреля — День космонавтики. В рамках празднования в Королеве проходят различные мероприятия.