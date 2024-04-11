Женщина-космонавт Серова рассказала о своей жизни

Космонавт, инженер и Герой России Елена Серова рассказала о своей мечте, которая привела ее в космос, сообщает vostokmedia.com .

Елена Серова вспомнила, что чувствовала огромную ответственность перед первым полетом. Она была первой российской женщиной, которая летела на МКС. В тот день в школе, где она училась, провели посвященный ей торжественный концерт.

Гордость Приморского края и есть та самая женщина, которая сажала семена яблони на орбите в 2014 году во время экспедиции на борту корабля Союз ТМА-14М. Во время того полета были реализованы многие эксперименты, авторство некоторым принадлежало школьникам.

О небе девушка мечтала с детства. Сподвиг ее к этому отец, офицер Военно-воздушных сил. Однако профессиональную деятельность Елене хотелось связать с медициной. Позже на борту корабля она будет занимать должность дополнительного врача экипажа. После окончания аэрокосмического факультета Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе Серова работала в ракетно-космической корпорации «Энергия». Там и появилась идея отправиться в космос. Начались длительные тренировки.

«Заняла почетные места первой россиянки, побывавшей на МКС; первой российской женщины-космонавта, совершившей полет в XXI веке. первой женщины-космонавта из Приморского края», — «Восток-Медиа» перечисляет достижения Елены Серовой.

Герой России Елена Серова мама дочери. Она умело совмещает работу и семью. В настоящее время читает лекции о космонавтике школьникам и делится с журналистами историей своего полета.

В среду, 10 апреля, с космодрома Восточный в Амурской области должен был состояться запуск ракеты «Ангара-А5», который в итоге был отменен. Эксперт Игорь Маринин назвал причины, которые могли препятствовать первому пуску ракеты.

Напомним, 12 апреля россияне празднуют День космонавтики.