Ученый Богачев: ядерные взрывы в космосе не так опасны, как взрывы на Земле
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Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев считает маловероятным, что ядерные взрывы в космосе станут причиной разрушений на Земле, информирует интернет-издание «Абзац».
Палата представителей конгресса США уверена, что американскому правительству необходимо предпринять все, чтобы отразить угрозу со стороны России. По их мнению, РФ может использовать в космосе ядерное оружие.
Эксперт Сергей Богачев пояснил, что на Земле жители могут даже не ощутить применение ядерного оружия в космосе. В космосе есть много различной радиации, в том числе космической и солнечной, которая не попадает в атмосферу Земли. Не стоит сравнивать последствия взрыва в космосе с теми, что могут произойти непосредственно на нашей планете.
«В космосе взрыв опасен именно для космической техники. Потому что все космические аппараты и спутники, которые попадают в зону действия взрыва, выйдут из строя почти гарантированно», – сказал Богачев.
Ранее мы сообщали, что в Госдепе США заявили о необходимости сотрудничества с РФ по космосу.