Ученый Богачев: ядерные взрывы в космосе не так опасны, как взрывы на Земле

Палата представителей конгресса США уверена, что американскому правительству необходимо предпринять все, чтобы отразить угрозу со стороны России. По их мнению, РФ может использовать в космосе ядерное оружие.

Эксперт Сергей Богачев пояснил, что на Земле жители могут даже не ощутить применение ядерного оружия в космосе. В космосе есть много различной радиации, в том числе космической и солнечной, которая не попадает в атмосферу Земли. Не стоит сравнивать последствия взрыва в космосе с теми, что могут произойти непосредственно на нашей планете.

«В космосе взрыв опасен именно для космической техники. Потому что все космические аппараты и спутники, которые попадают в зону действия взрыва, выйдут из строя почти гарантированно», – сказал Богачев.

Ранее мы сообщали, что в Госдепе США заявили о необходимости сотрудничества с РФ по космосу.