Украинский пленный из «Азова»* боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76

Украинский военнопленный Роман Тутов, который состоит в полку «Азов»*, поделился с корреспондентом РИА Новости о своих опасениях возвращаться домой после инцидента со сбитым российским Ил-76 украинскими спецслужбами.

«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», — рассказал украинский военнопленный.

Пленный считает, что инцидент с самолетом — это преступление, виновные которого должны быть наказаны. Он предполагает, что причиной могли стать халатность или целенаправленный акт агрессии. Если это чья-то ошибка, то, конечно, виновные должны понести ответственность. Украинские военные возвращались домой к своим родным. Происшедшее не может быть проигнорировано.

Если самолет сбили целенаправленно, то ситуация усложняется.

«Я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление», — считает собеседник РИА Новости.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ в январе. В нем находились украинские пленные, которых командование РФ должно было доставить для обмена. После падения выживших не осталось. Трагедия произошла в Белгородской области.

Вдова штурмана сбитого ВСУ Ил-76 рассказала, что не могла поверить в смерть супруга, а жена погибшего бортмеханика Ил-76 поделилась историей жизни мужа, который не раз проявил героизм в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.