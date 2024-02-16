Украинский пленный из «Азова»* боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76
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Украинский военнопленный Роман Тутов, который состоит в полку «Азов»*, поделился с корреспондентом РИА Новости о своих опасениях возвращаться домой после инцидента со сбитым российским Ил-76 украинскими спецслужбами.
«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», — рассказал украинский военнопленный.
Пленный считает, что инцидент с самолетом — это преступление, виновные которого должны быть наказаны. Он предполагает, что причиной могли стать халатность или целенаправленный акт агрессии. Если это чья-то ошибка, то, конечно, виновные должны понести ответственность. Украинские военные возвращались домой к своим родным. Происшедшее не может быть проигнорировано.
Если самолет сбили целенаправленно, то ситуация усложняется.
«Я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление», — считает собеседник РИА Новости.
Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит ВСУ в январе. В нем находились украинские пленные, которых командование РФ должно было доставить для обмена. После падения выживших не осталось. Трагедия произошла в Белгородской области.
Вдова штурмана сбитого ВСУ Ил-76 рассказала, что не могла поверить в смерть супруга, а жена погибшего бортмеханика Ил-76 поделилась историей жизни мужа, который не раз проявил героизм в Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.