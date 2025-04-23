Умерший в Таиланде экс-замначальника УБОП боролся с криминалом в Тюмени в 90-х годах

Бывший заместитель начальника тюменского управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Григорий Шаров внес большую роль в борьбу с криминальными группировками, сформированными в 90-х годах в Тюмени, сообщил nashgorod.ru.

Григорий Шаров умер в больнице в Таиланде. По данным издания, в 90-ы годы многие преступные организации пытались установить контроль над нефтяными месторождениями, расположенными в регионе. Борьба шла за также за экономику.

По информации издания, в Тюмени образовались две лидирующие криминальные организации. Представители группировок «Десятка» и «Бригада Фарида», как предполагает следствие, совершили много преступлений. В списке нарушений — рэкет и убийства. Кроме того, было зафиксировано много вооруженных нападений на милиционеров.

По данным издания, именно Шаров возглавлял многие расследования. Под его руководством правоохранителям удалось добиться задержания братьев Кутеповых и Сергея Кондакова, которые участвовали в нападении на сотрудников правоохранительных органов и совершили ряд других преступлений.

В современное время правоохранители вынуждены продолжать бороться с различными группировками. Каких принципов придерживаются сторонники экстремистского движения АУЕ* — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

* Экстремистское движение, запрещенное в России.