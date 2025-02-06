«Умыли руки»: в Управлении ветеринарии ответили на жалобы о мучении животных Ставрополья

Управление ветеринарии Ставропольского края заявило, что в работе ПВС на Ставрополье не было найдено нарушений, сообщил newstracker.ru.

Запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в ПВС отправила редакция NewsTracker. Ранее волонтеры заявили о жестоком обращении с животными. По их данным, собак плохо кормят. Животные живут на улице из-за сломанных вольеров, поэтому образуют стаи и набрасываются на менее сильных особей.

Управление ветеринарии ответило на запрос редакции: никаких нарушений не найдено. Редакция считает, что в ведомстве предоставили сжатый ответ, который не помогает в раскрытии проблемного вопроса.

«В ведомстве умыли руки — мол, правила установлены и, хоть жалобы и приходят, никаких нарушений не найдено. Ни один из упомянутых случаев с животными чиновники не прокомментировали, сухо объяснив, что жесткого обращения в ПВС — нет», — сообщил newstracker.ru.

Издание напомнило, что волонтеры обратились в прокуратуру с просьбой проверить условия пребывания животных в ПВС.

Ранее сообщалось, что в Московской области ввели карантин по бешенству животных.