«Уже совсем нечем крыть»: Галустян прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Юморист Михаил Галустян рассказал РИА Новости, что известие о включении его фамилии в санкционный список ЕС стало для него неожиданностью.

Кроме юмориста, в санкционный список также внесены олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущая Юлия Барановская и гроссмейстер Алексей Карякин. Михаил Галустян признался, что не понимает, с какой целью в ЕС решили подвергать гонениям и санкциям комиков, сатириков, актеров и людей культуры. Люди данных профессий заставляют улыбаться и несут радость.

«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех», — заявил Михаил Галустян.

Михаил Галустян призвал лидеров ЕС в первую очередь заботиться о своих гражданах. Юморист выразил уверенность, что российские деятели культуры еще обязательно встретятся с европейским зрителем.

«А мы еще обязательно увидимся!» — отметил юморист.

Напомним, что 16-й пакет антироссийских санкций был обнародован утром 24 февраля. В него вошли 48 физических лиц и 35 организаций.

Ранее сообщалось, что на Украине просят ввести санкции против режима Зеленского.