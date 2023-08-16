В Белом доме оценили вероятность военной угрозы со стороны Белоруссии

В Белом доме заявили, что некоторые действия со стороны Белоруссии являются провокационными, пишет агентство « РИА Новости ». При этом в США отметили, что на данный момент не видят необходимости усиливать вооруженное влияние в регионе.

В США отметили, что наблюдают за определенными провокационными действиями со стороны Белоруссии. Но ситуация не на столько критическая, чтобы Белый дом принял решение об усилении влияния в регионе.

Ранее глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце заявила о необходимости срочного проведения мобилизации в стране. Причина – гибридная угроза, которая исходит от Белоруссии. Правительством было принято решение направить к госграницам дополнительные резервы. Из отпусков отозвали сотрудников погранслужбы. Будет привлечена помощь армии. В Латвии, как и в других соседних государствах, боятся нападения военных со стороны Белоруссии.

Одновременно с этим нападения боится и сама Республика Беларусь. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, как и многие другие политические деятели, опасаются, что польские военные пересекут границу с Белоруссией. Ситуация на границе часто остается накаленной, но на данный момент контролируемой.