В Чечне на базе университета спецназа наладили производство дронов для нужд СВО

На базе Российского университета спецназа, который расположен в Чечне, наладили производство дронов, пишет ТАСС . Уже в ноябре будет выпущено 100 комплектов, которые направят в зону СВО.

Глава республики Рамзан Кадыров рассказал, что в рамках инвестиционного проекта на базе Российского университета спецназа налажен выпуск дронов. Работы проводят специалисты, которые прошли профильную подготовку. Известно также, что на базе университета пройдут обучение военные, которые смогут выполнять в зоне СВО роль внешних пилотов FPV-дронов. Первая выпущенная партия составит 100 дронов.

«Объемы выпуска аппаратов, конечно, будут увеличены. Убежден, что наши дроны внесут ощутимый вклад в победу России», - рассказал Рамзан Кадыров

Чечня занимается не только производством дронов, но и обучением военных ими управлять. Так, в школе аэроразведки «Ахмат» проводят занятия в два этапа: теоретическая и практическая часть. На полигонах создают условия, которые максимально приближены к условиям в зоне СВО.

Управлять учат различными видами беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные также активно используют дроны. Эксперт Дмитрий Раевский рассказал, до каких городов России дроны ВСУ не имеют технической возможности долететь.