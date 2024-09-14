В Екатеринбурге 2583 ученика перешли на удаленку из-за неизвестной формы пневмонии

В школе веден карантин. Более 2500 учеников до 23 сентября будут обучаться в дистанционном режиме. После в учебном заведении решат, будет ли продлено действие карантина или ребята вернутся к более привычному очному режиму.

Неизвестную пневмонию выявили у учеников разных классов. Всего в учебном заведении 12 классов. Диагноз поставлен 13 школьникам. В настоящее время информации о заболевших из других учебных заведений города не поступало. В сообщении не указано, что особенного в выявленной форме пневмонии. Всего в школе обучается 2583 ребенка.

Напомним, что ранее одним из побочных действий коронавируса была пневмония. Большое количество заболевших по всему миру привело к пандемии и ряду ограничительных мер. Ученые выявили закономерность, что в последнее время увеличился рост числа вариантов COVID-19, которые могут обходить иммунную систему.

Ранее сообщалось, что вирусолог Аграновский пояснил принцип действия нового штамма коронавируса.