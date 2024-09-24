В ГД призвали проверить фильмы на пропаганду идей чайлдфри

Если в фильмах демонстрируют, что жить без детей хорошо, то киноленты необходимо запретить. Депутат Хамзаев считает, что любой закон должен соответствовать моральным устоям общества. Вышедшие фильмы предстоит детально изучить. Важно проверить уровень психологического воздействия фильмов на население. Задача правительства — выстроить качественную модель, которая будет урегулировать данный вопрос.

«Когда кто-то хочет дрессировать наших людей, вдалбливая им, что дети – это плохо, с этим нужно бороться», – рассказал депутат.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин озвучил сумму штрафов за продвижение идеологии чайлдфри, которая разнится для физических и юридических лиц. Планируется, что запрет введут на пропаганду отказа от рождения детей в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. Депутат Султан Хамзаев считает запрет движения чайлдфри правильным. Он также призвал проверить те картины, которые находятся на стадии съемки.

Ранее сообщалось, что адвокат Руснаков высказал мнение, что движение «чайлдфри» могут признать экстремистским, чтобы появилась юридическая возможность привлекать граждан к ответственности. В ГД предупредили, что запрет пропаганды движения не повлияет на личный выбор граждан.