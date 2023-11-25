В горах Австрии разбился самолет: Четыре человека погибли

Известно о гибели четырех человек, которые находились на борту легкомоторного самолета. На данный момент полиция не предоставляет информацию, что стало причиной крушения. Трагедия произошла днем, 25 ноября, на федеральной земле Верхняя Австрия. Данные о личностях погибших также не предоставлены.

Ранее стало известно, что 25 ноября в Тверской области пилот легкомоторного самолета совершил экстренную посадку на лед реки Волги. Пилот не пострадал. Больше никого на борту не было. Передняя часть самолета пробила лед и оказалась под водой. Сотрудники МЧС прибыли на место инцидента. Причины аварии не разглашаются.

Легкомоторные самолеты предназначены для передвижения на близкие расстояния. Обычно вмещают не более двух человек. Используются для индивидуальных целей. Пользуются популярностью у политиков и звезд шоу-бизнеса. Самолеты стоят недорого, поэтому активно применяются в сфере туризма, позволяя путешественникам рассмотреть красоту природы. В некоторых странах выполняют роль воздушного такси.

Ранее стало известно, что украинский военный самолет пересек границу с РФ. Выяснилось, что операцией руководили российские спецслужбы.