В Госдуме назвали условие для блокировки Телеграма

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко рассказал, что популярный мессенджер Телеграм могут заблокировать на территории России исключительно при условии нарушения законодательства РФ, пишет интернет-издание «Абзац» .

«Почему Meta* заблокировали? Потому что они совершали действия, которые не соответствуют нашей законодательной базе. Блокировка Телеграма возможна только в случае невыполнения законодательства РФ, однако руководство мессенджера сейчас идет навстречу [государству]», — пояснил Ющенко.

Спикер отметил, что один из владельцев Телеграма Павел Дуров не хочет, чтобы мессенджер использовали злоумышленники или террористы. Он активно помогает в том, чтобы никакие каналы не становились источниками для вербовки.

Ранее мы сообщали, что согласно предварительным данным, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» завербовали через Телеграм. Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости контроля деятельности Телеграм, при этом в настоящее время планов о блокировке мессенджера на территории России нет.

*Компания Meta, которой принадлежат Фейсбук и Инстаграм, признана экстремистской и запрещена в России.