В Госдуме считают целесообразным ввести права для управления электросамокатами

Член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов рассказал, каким способом можно уменьшить количество ДТП с участием элетросамокатов и электровелосипедов.

Депутат Виталий Ефимов в комментарии агентству «РИА Новости» рассказал, что в первую очередь необходимо обучать людей ездить на элетросамокатах и электровелосипедах, а значит, ввести обязательную выдачу водительских прав. Также необходимо ввести государственные номера для индивидуальных электротранспортов, чтобы можно было оперативно находить правонарушителя.

Также необходимо проработать ряд вопросов. Например, разрешить людям на элетросамокатах и электровелосипедах ездить только по проезжей части или исключительно по тротуарной. Главное, чтобы были приняты единые правила.

«Во-первых, надо наконец определиться, где курьеры должны ездить - по тротуарам, то ли по дорогам общего пользования. А второй вопрос состоит в том, что, если по дорогам общего пользования, то они должны при себе иметь какие-либо права, чтобы знать, где можно поворачивать направо, налево, и как работает светофор», - отметил член комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов

Ранее в Москве произошло ДТП с летальным исходом. Курьер передвигался на электровелосипеде и сбил женщину, которая позже скончалась в больнице от полученных травм.

Сенатор Артем Шейкин ранее предлагал вести штрафы за нарушения правил движения при передвижении на СИМ (средства индивидуальной мобильности). Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова поддержала инициативу, но отметила, что сначала необходимо ввести установку номеров на СИМ.