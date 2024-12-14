В Грозном открылась аптека сети Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале проинформировал об открытии в Грозном первой аптеки сети Darba Pharmacy. В скором времени на территории города откроют еще 15 филиалов.

Рамзан Кадыров перечислил преимущества аптеки. В фармацевтическом заведении представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов высокого качества и специализированного оборудования. Для клиентов введена бонусная система. У сети есть собственная картотека. Для покупателей предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин. В скором времени администрация аптеки намерена наладить быструю доставку товаров по территории города.

Глава республики отметил, что некоторые аптечные сети вели несертифицированную деятельность. Рамзан Кадыров поручил выявить все подобные торговые точки. Работа новой аптеки соответствует всем требованиям законодательства РФ.

«Я благодарю министра здравоохранения ЧР Адама Алханова за оперативное решение проблем в аптечной сфере. Также благодарю Анвара Усманова и специалистов фармацевтической сети Darba Pharmacy за качественный и ответственный подход к своей работе», — написал глава республики Кадыров.

Ранее сообщалось, что онколог Каприн рассказал, кого допустят к проверке новой онковакцины «ЭнтероМикс». В случае положительных результатов проверки препарат будет доступен россиянам на бесплатной основе.